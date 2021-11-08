Американец Эван Ньюман, который ворвался в Капитолий в начале этого года, добрался до Беларуси, где попросил убежище.

Об этом пишет TVR.

Объявленный в американский розыск, злоумышленник очутился в Беларуси, перебравшись через украинскую границу. Там он надеется укрыться от правосудия, рассчитывая на расположение самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

— Да, меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление — это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред, — говорит Эван Ньюман.

По словам самого американца, он 4 месяца арендовал жилье в Житомире, где якобы заметил наблюдение за собой, после чего сорвался в Беларусь.

— Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине, через 2 недели. Это ужасно, — жалуется злоумышленник в бегах.

Как сообщалось, 45-й президент США Дональд Трамп подал иск в Окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.