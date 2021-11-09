Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит новые дозы вакцины Pfizer. Он заявляет, что вакцины поставят в Украину двумя партиями.

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV».

— На неделе мы ждем во вторник-среду еще один миллион (доз вакцины, — прим.) Pfizer. И до конца недели будет еще полтора миллиона доз Pfizer, — заявил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Украину на выходных прибыла партия 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.