Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит новые дозы вакцины Pfizer. Он заявляет, что вакцины поставят в Украину двумя партиями.
Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV».
— На неделе мы ждем во вторник-среду еще один миллион (доз вакцины, — прим.) Pfizer. И до конца недели будет еще полтора миллиона доз Pfizer, — заявил Виктор Ляшко.
Как сообщалось, в Украину на выходных прибыла партия 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит новые дозы вакцины Pfizer. Он заявляет, что вакцины поставят в Украину двумя партиями.
Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV».
— На неделе мы ждем во вторник-среду еще один миллион (доз вакцины, — прим.) Pfizer. И до конца недели будет еще полтора миллиона доз Pfizer, — заявил Виктор Ляшко.
Как сообщалось, в Украину на выходных прибыла партия 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.