Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег о возможных будущих пандемиях или биотеррористических атаках предложил создавать «вирусные симуляции», чтобы подготовиться к подобному.

Об этом информирует Sky News.

В интервью с председателем комитета здравоохранения Великобритании Джереми Хантом Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса не станет последней.

— Что, если биотеррорист распространит оспу в 10 аэропортах? Вы знаете, как люди отреагируют на это? Существуют естественные эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом, которые могут быть даже хуже, чем то, что мы пережили сегодня, и тем не менее достижения медицинской науки должны предоставить нам инструменты, которые мы могли бы использовать гораздо лучше. Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием «Мы готовы к следующей пандемии», но для этого потребуются десятки миллиардов, вложенных в исследования и разработки —США и Великобритания будут частью этого, — обозначил потенциальные угрозы бизнесмен.

Создатель Microsoft добавил, что многие изобретения, созданные для борьбы с пандемией, помогут человечеству и в мирное время.

— Хорошо, что большая часть исследований и разработок, которые нам необходимо провести, чтобы подготовиться к следующей пандемии, — это такие вещи, как разработка дешевых вакцин, создание более крупных заводов, искоренение гриппа, производство вакцин, которые вводятся через небольшой пластырь, который надевают вам на руку ... вещи, которые будут невероятно полезны даже в те годы, когда у нас нет пандемий, — сказал Билл Гейтс.

Ранее сообщалось, мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс утверждает, что США и Европа сделали ряд фатальных ошибок еще в начале пандемии коронавируса.