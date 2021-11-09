Обустроенная зона отдыха на улице Спасской вблизи главной улицы Николаева Соборной оказалась завалена мусором. Здесь скопился мусор в виде стаканчиков из-под кофе, бутылок из-под алкоголя, опавших листьев и прочего.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Стоит отметить, рядом с указанной зоной отдыха нет ни одной урны, куда бы люди могли выбрасывать мусор. Его отдыхающие оставляют прямо под деревом. Деревянное ограждение вокруг дерева люди посчитали мусорным контейнером.

Как сообщалось, 9 ноября, на улице Лягина в Николаеве коммунальные службы убирают скопившийся мусор возле мусорных баков. Однако уборка «мини-свалок» происходит выборочно.