Сегодня, 9 ноября, на улице Лягина в Николаеве коммунальные службы убирают скопившийся мусор возле мусорных баков. Однако уборка «мини-свалок» происходит выборочно.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Можно увидеть, что на одной части односторонней улицы убрано, на другой — осталась куча мусора.

Кроме того, коммунальщики не заметили скопление листьев на пересечении улиц Лягина и Потемкинской, однако перекрестком выше — на Лягина и Шевченко мусор убрали.

Как сообщалось, глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярные свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители вызывают его к совести.

До этого он пригласил николаевцев выпить с ним чай или кофе и послушать о его опыте участия в марафоне Ironman. Однако пока Александр Берёза покорял этапы марафона, жители Николаева продолжали жаловаться на горы мусора на подведомственной ему территории.

В частности, в октябре сообщалось, что на пересечении улиц 3-я Слободская и Большая Морская образовалась мусорная свалка рядом со стационарными мусорными баками.

Подобная ситуация также наблюдалась по улице Никольская, на пересечении улиц Московская и Адмирала Макарова, а также на пересечении улиц Инженерная и Большая Морская.