Александр Берёза на Ironman

Глава администрации Центрального района Александр Берёза пригласил николаевцев выпить с ним чай или кофе и послушать о его опыте участия в марафоне Ironman.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Соревнования Ironman прошли 31 октября в Турции. В них участвовали атлеты из разных стран, а сам марафон состоял из нескольких этапов — плаванье, велогонка и бег.

Принял участие в Ironman и глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза. Вернувшись в Николаев, он решил поделиться своими впечатлениями с горожанами.

— Прошёл Ironman Turkey 70.3. Конечно я был очень далёк от каких-либо «тумбочек», но это и не было моей целью. Я просто хотел пройти это испытание и доказать себе, что это возможно! Многие друзья в Николаеве спрашивают о впечатлениях и как прошло! У меня ко всем вам предложение собраться на чай-кофе в Николаеве, и я с большим удовольствием расскажу про свой опыт, начиная от регистрации, заканчивая отдыхом после старта! Поставьте «+» в комментарии к этой публикации и определимся с местом и временем на следующей недели! — написал он.

Отметим, что пока Александр Берёза покорял этапы марафона, жители Николаева продолжали жаловаться на горы мусора на подведомственной ему территории.

31 октября сообщалось, что на пересечении улиц 3-я Слободская и Большая Морская образовалась мусорная свалка рядом со стационарными мусорными баками.

До этого подобная ситуация наблюдалась по улице Никольская, на пересечении улиц Московская и Адмирала Макарова, а также на пересечении улиц Инженерная и Большая Морская.

Свалка мусора по улице Никольская Пересечение улиц Московская и Адмирала Макарова

Пересечение улиц Инженерная и Большая Морская Улица Никольская

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной. Он заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».