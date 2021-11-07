Глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза

Глава администрации Центрального района Николаева Александр Берёза заявил, что не испытывает чувства стыда за регулярные свалки мусора на вверенной ему территории и не понимает, почему местные жители вызывают его к совести.

Такую позицию он озвучил в ответ на критику жителей Варваровки в социальных сетях, которые просили убрать свалки мусора в их микрорайоне, пишут НикВести.

В частности, николаевец Николай Богачев отметил в комментариях под публикацией страницу администрации Центрального района со словами «Не стыдно!», после чего в дискуссию вступил Александр Берёза. Он сообщил, что как глава администрации района не испытывает чувства вины за свалки мусора.

— За свалки и мусор должно быть стыдно тем, кто его выбрасывает где попало! Классная позиция, выкладывать пакеты с мусором на газон, фоткать и взывать меня к совести, – ответил Александр Берёза.

Николаевец Сергей Деревенский поинтересовался, планирует ли Александр Берёза использовать имеющиеся у него рычаги влияния для того, чтобы решить ситуацию с регулярными свалками мусора.

— Вы глава района и получаете деньги из бюджета. Вот люди, те, которые не мусорят, хотят, чтобы вы имели ряд инструментов для решения данной проблемы и начали ими пользоваться. Имеется ввиду инструменты в виде компании, которая получает из бюджета деньги за уборку, полиции, сотрудников вашей администрации, которые могут штрафовать. У вас в планах есть хоть как-то влиять на ситуацию или вы просто хотите, чтобы вашу совесть не трогали?, – спросил Сергей Деревенский.

Ещё одна жительница города Наталья Буряк посоветовала Александру Берёзе также разобраться в ситуации, почему компания «Валан» вывозит мусор из микрорайона Варваровка выборочно.

— Классная позиция не знать, что в Варваровке нет мусорных контейнеров!! Вы не знали? Так поинтересуйтесь у ООО «Валан». А заодно поинтересуйтесь, почему они забирают не весь мусор, а только тот, который выгоден сортировщикам на свалке. И не позорьтесь, ради Бога!, – указала Наталья Буряк.

На это Александр Берёза ответил, что средств в бюджете Николаева на вывоз мусорных свалок нет, поскольку он направил их на ремонт тех дворов, в которых жители не мусорят.

— Я вам больше скажу, в Николаеве во всем частном секторе с 2013 года введён бесконтейнерный вывоз мусора!! И чтоб было понятней и не стыдно, объясню – денег на вывоз свалок нет! Направил на ремонт дворов в которых жители не устраивают свалки, – Александр Берёза. — Александр Фёдорович, тут ваша берёза что-то совсем стыд потеряла. Вы с Борисом Филатовым одобряете подобное поведение своего депутата, который является главой администрации? Или он уже не ваш депутат? Деньги ушли на веселье под названием «Race Nation», где эти бездари бегали и прыгали на площади за бюджетные деньги. А на вывоз мусора денег нет, – возмутился ответу главы администрации района Сергей Деревенский.

В ответ на это, Александр Берёза посоветовал николаевцу «переживать за свою совесть».

— За свою совесть переживайте! Сразу видно, смелый и совестливый, свое фото спрятали и умничаете, – сказал Александр Берёза. — Вместо того, чтобы моё фото искать, обратите внимание на жителей района в котором вы пока ещё глава. Научитесь отвечать на вопросы и работать, а не бегать хрен знает где. Хотите бегать? Бегите нах с должности главы района и тогда можете на людей не обращать внимание, – ответил Сергей Деревенский.

Ранее глава администрации Центрального района Александр Берёза пригласил николаевцев выпить с ним чай или кофе и послушать о его опыте участия в марафоне Ironman. Однако пока Александр Берёза покорял этапы марафона, жители Николаева продолжали жаловаться на горы мусора на подведомственной ему территории.

В частности, в октябре сообщалось, что на пересечении улиц 3-я Слободская и Большая Морская образовалась мусорная свалка рядом со стационарными мусорными баками.

До этого подобная ситуация наблюдалась по улице Никольская, на пересечении улиц Московская и Адмирала Макарова, а также на пересечении улиц Инженерная и Большая Морская.

Свалка мусора по улице Никольская Пересечение улиц Московская и Адмирала Макарова

Пересечение улиц Инженерная и Большая Морская Улица Никольская

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной. Он заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».