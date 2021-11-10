Режиссер Хван Дон Хек заявил, что намерен работать над вторым сезоном популярного сериала на Netflix «Игра в кальмара».

Об этом пишет Новое время со ссылкой на Associated Press.

— Я чувствовал, что почти нет выбора, потому что было много давления, требований и любви. Я могу сказать, что второй сезон действительно будет. У меня уже есть идеи, — заявил Хван Дон Хек.

Он подчеркнул, что рано говорить о дате выхода нового сезона, так как работа над дебютным заняла больше 10 лет.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хек. Он рассказывает о группе людей, которые из-за нужды принимают приглашение участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов).

Напомним, стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал «Игра в кальмара» принесет компании почти 900 миллионов долларов.