Министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал, что программиста из Запорожской области, который сумел симитировать дизайн и функции «Дії» в стороннем приложении, назначили советником одного из его помощников.

Об этом он заявил в интервью для «УП».

По славам главы Минцифры, парень на общественных началах дает советы одному из замминистра, в большей степени отвечая за социальную рекламу и популяризации «Дії» среди молодежи.

— Сейчас многие делают дизайн, похожий на «Дію», и говорят, что это фейковая «Дія». Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Facebook. Мне кажется корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям. И потому мы решили совместить, — дал объяснение Михаил Федоров.

Министр добавил, что добровольная работа на государство не поможет разработчику избежать ответственности и решать его дело будет суд. Отдельно он акцентировал, что второго такого предложения уже не поступит никому.

— Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает. При этом «белых» или «этических» хакеров, которые не нарушают закон, а помогают искать уязвимости в системе, я всегда приглашал к сотрудничеству, — заключил глава ведомства.

Напомним, 21-летнего разработчика фейкового приложения, которое маскировалось под государственную «Дію», приняли на стажировку в Министерстве цифровой трансформации.