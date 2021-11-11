Ананьевский районный суд Одесской области был вынужден остановить работы из-за нехватки кадров, не осталось ни одного профессионального судьи.

Об этом информирует «Думская».

Штат суда рассчитан на трех человек. В данный момент у одного судьи окончились полномочия, вторая — в отпуске, а третье место не занято вовсе.

Из-за этого суд оказался полностью парализован, ни у кого нет полномочий рассматривать дела и выносить постановления. Суд передал все административные дела в соседний, Любашевский райсуд, где работают двое судей.

Напомним, этим летом в городе Первомайск Николаевской области сильные порывы ветра сорвали часть крыши со здания суда и «вымели» документы.