Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и рекламная сеть Audience Network, с 19 января уберет из своих систем несколько тысяч ключевых слов для рекламы, направленных на расу, сексуальную ориентацию, религию, политические предпочтения и другие чувствительные темы.

Как пишет hromadske, об этом говорится в заявлении компании.

Вот примеры некоторых ключевых слов, с которыми посты в соцсетях нельзя будет рекламировать:

причины здоровья (например, «осведомленность о раке легких», «Всемирный день борьбы с диабетом», «химиотерапия»);

сексуальная ориентация (например, «однополые браки» и «культура ЛГБТ»);

религиозные обряды и группы (например, Католическая церковь и еврейские праздники).

— Решение удалить эти ключевые слова было непростым, и мы знаем, что это изменение может негативно повлиять на некоторые предприятия и организации, – заявили в компании.

Там отметили, что некоторые из их рекламных партнеров выражали беспокойство из-за отмены рекламы для постов с такими ключевыми словами. Объясняли это возможностью способствовать положительным изменениям в обществе. В то время как другие рекламодатели понимают решение об удалении, добавили в Meta.

Напомним, во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил о том, что компания меняет свое название на Meta.