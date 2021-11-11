Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и рекламная сеть Audience Network, с 19 января уберет из своих систем несколько тысяч ключевых слов для рекламы, направленных на расу, сексуальную ориентацию, религию, политические предпочтения и другие чувствительные темы.
Как пишет hromadske, об этом говорится в заявлении компании.
Вот примеры некоторых ключевых слов, с которыми посты в соцсетях нельзя будет рекламировать:
— Решение удалить эти ключевые слова было непростым, и мы знаем, что это изменение может негативно повлиять на некоторые предприятия и организации, – заявили в компании.
Там отметили, что некоторые из их рекламных партнеров выражали беспокойство из-за отмены рекламы для постов с такими ключевыми словами. Объясняли это возможностью способствовать положительным изменениям в обществе. В то время как другие рекламодатели понимают решение об удалении, добавили в Meta.
Напомним, во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил о том, что компания меняет свое название на Meta.
Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и рекламная сеть Audience Network, с 19 января уберет из своих систем несколько тысяч ключевых слов для рекламы, направленных на расу, сексуальную ориентацию, религию, политические предпочтения и другие чувствительные темы.
Как пишет hromadske, об этом говорится в заявлении компании.
Вот примеры некоторых ключевых слов, с которыми посты в соцсетях нельзя будет рекламировать:
— Решение удалить эти ключевые слова было непростым, и мы знаем, что это изменение может негативно повлиять на некоторые предприятия и организации, – заявили в компании.
Там отметили, что некоторые из их рекламных партнеров выражали беспокойство из-за отмены рекламы для постов с такими ключевыми словами. Объясняли это возможностью способствовать положительным изменениям в обществе. В то время как другие рекламодатели понимают решение об удалении, добавили в Meta.
Напомним, во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 глава компании Марк Цукерберг объявил о том, что компания меняет свое название на Meta.