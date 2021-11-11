Новобугский районный суд Николаевской области рассматривал дело о травле девушки в Instagram, несовершеннолетний виновник получил штраф в несколько сотен гривен.

Об этом свидетельствует решение из ЕРСД.

Процесс проходил 1 ноября. Согласно материалам дела, 28 сентября этого года школьник написал своей ровеснице в Instagram различные оскорбления, которые нанесли вред психическому здоровью девочки.

На мать автора непристойных сообщений наложили штраф в 850 гривен и обязали возместить судебный сбор, составляющий 454 гривны. Женщина полностью признала свою вину и объяснила, что уже неоднократно проводила со своим сыном воспитательные разговоры о запретности таких форматов общения с одноклассниками.

Как сообщалось, в Николаевской области появился чат-бот для реагирования на буллинг в школах.