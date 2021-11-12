Астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.
Об этом сказано на сайте Европейской южной обсерватории.
Эта чёрная дыра примерно в 11 раз тяжелее Солнца и ей приблизительно 100 миллионов лет. Астрономам удалось открыть ее благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звезд, расположенной в их молодом скоплении.
Наблюдения за черной дырой велись с применением спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Ученым удалось выяснить, что одна из звезд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.
Звезда находилась очень близко к черной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам астрономов, черная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнет это делать в ближайшее время.
— Ее обнаружение открывает дорогу для проведения «переписи» черных дыр звездной массы и изучения их ранней эволюции, – сообщили в обсерватории.
Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными черными дырами ученые смогут понять, как происходит их расширение.
Напомним, что исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получили неопровержимое доказательство того, что сверхмассивные черные дыры могут странствовать по галактикам.
Астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.
Об этом сказано на сайте Европейской южной обсерватории.
Эта чёрная дыра примерно в 11 раз тяжелее Солнца и ей приблизительно 100 миллионов лет. Астрономам удалось открыть ее благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звезд, расположенной в их молодом скоплении.
Наблюдения за черной дырой велись с применением спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Ученым удалось выяснить, что одна из звезд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.
Звезда находилась очень близко к черной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам астрономов, черная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнет это делать в ближайшее время.
— Ее обнаружение открывает дорогу для проведения «переписи» черных дыр звездной массы и изучения их ранней эволюции, – сообщили в обсерватории.
Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными черными дырами ученые смогут понять, как происходит их расширение.
Напомним, что исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получили неопровержимое доказательство того, что сверхмассивные черные дыры могут странствовать по галактикам.