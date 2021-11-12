Астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.

Об этом сказано на сайте Европейской южной обсерватории.

Эта чёрная дыра примерно в 11 раз тяжелее Солнца и ей приблизительно 100 миллионов лет. Астрономам удалось открыть ее благодаря резким изменениям в скорости движения одной из звезд, расположенной в их молодом скоплении.

Наблюдения за черной дырой велись с применением спектрографа MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT в пустыне Атакама в Чили. Ученым удалось выяснить, что одна из звезд в скоплении под названием NGC 1850 время от времени резко меняет скорость движения примерно на 300 километров в секунду.

Звезда находилась очень близко к черной дыре. Поэтому под действием дыры она вытянулась в форму эллипса. По словам астрономов, черная дыра пока не перетягивает материю своего соседа, но начнет это делать в ближайшее время.

— Ее обнаружение открывает дорогу для проведения «переписи» черных дыр звездной массы и изучения их ранней эволюции, – сообщили в обсерватории.

Благодаря сравнению с более зрелыми и массивными черными дырами ученые смогут понять, как происходит их расширение.

Напомним, что исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики получили неопровержимое доказательство того, что сверхмассивные черные дыры могут странствовать по галактикам.