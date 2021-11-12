Для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.

Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе брифинга рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Он также призвал жителей Николаевщины прививаться против COVID-19, поскольку это единственный способ снизить заболеваемость.

— Вакцинируйтесь! Это единственный путь, который приведет к снижению заболеваемости. Нам необходимо, чтобы количество тех, кто заболел и тех, кто выздоровел было равным, а потом постепенно снижалось. И мы выйдем из «красной зоны». Надеюсь на сознательность каждого взрослого гражданина и желаю всем здоровья, — сказал Юрий Гранатуров.

Отметим, согласно актуальным данным Николаевской облгосадминистрации, уровень заболеваемости COVID-19 в области сегодня составляет 1054,54 на 100 тысяч населения при допустимом — менее 75,0.

Кроме того, по словам Юрия Гранатурова, если в Николаевской области за сутки будет превышена отметка в 1300 подтвержденных случаев COVID-19, то будет рассмотрена возможность введения полного локдауна.

— Для того, чтобы сделать невозможным введение в области локдауна, гражданам нужно активно вакцинироваться и тогда мы сможем рассчитывать на то, что количество заболевших COVID-19 не дойдет отметки 1300 человек в сутки. Единственный путь – это вакцинация, — отметил Юрий Гранатуров.

Напомним, с 26 октября, на Николаевщине установили «красный» уровень эпидемиологической опасности.