За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.

Об этом пишет Украинская правда.

Госпитализировано за сутки 4 564 человека, выздоровело — 25 415 человек. Среди новых больных — 1622 детей и 436 медработников.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и в Киеве (1839).

Больше всего летальных исходов — в Днепропетровской (85), а также в Запорожской области (55) и в Киеве (53).

За все время пандемии в Украине обнаружили 3 203 149 случаев коронавируса, умерло 76 302 больных, выздоровело 2 620 094 человека, проведено ПЦР-тестирований — 15 189 223.

Напомним, в Украине за сутки 11 ноября заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750.