Жители Николаева обеспокоены горожанами, которые ищут «закладки» с наркотиками под окнами жилых домов и даже на детских площадках.

Об этом они пишут в группе «Водопой» в Facebook.

Соответствующий пост опубликовал Виталий Матвеев. По его версии, курьеров, раскладывающих наркотические вещества, по городу развозят таксисты.

— Через полчаса на место прилетает наркозависимая молодежь и руками копает клумбы! После находки принимает снадобье и становится киборгами… После этого прыгают под колеса проезжающих авто, — пишет николаевец.

Он обратил внимание, что множество ограждений частного сектора обрисованы граффити в рекламой каналов, где можно купить запрещенные вещества, но полиции «нет до этого дела».

В комментариях к посту другие горожане начали делиться фотографиями, на которых неизвестные ищут «закладки» под деревьями во дворах. «В 10:00 прямо на детской площадке», — подписала фото Ирина Клобудская.

Известно, что в Украине запустили чат-бот «СтопНаркотик», созданный курсантами и научно-педагогическими работниками факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел. Он призван бороться с наркопреступностью с помощью заявок самих граждан.

В июне этого года неравнодушные горожане, активисты и правоохранители Николаева присоединились к акции по закрашиванию рекламы наркотиков на стенах зданий.