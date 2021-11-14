Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал части отражательной туманности IC 2631.

Она расположена в созвездии Хамелеон, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Туманность IC 2631 содержит протозорю (объект находится на промежуточном этапе звездной эволюции — от стадии газопылевого облака, до самой звезды, — прим.). Со временем она соберет достаточно веществ, чтобы начать ядерный синтез для дальнейшего излучения собственной энергии и света.

Отмечается, что астрономы наблюдали за туманностью при поиске дисков из газа и пыли, которые расположены рядом с молодыми звездами. Такие диски могут образовывать целые планеты.

Напомним, астронавты NASA выйдут в открытый космос 30 ноября. Планируют заменить неисправную антенну на одной из конструкций.