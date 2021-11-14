Разработчик вакцины китайская компания CanSino начинает проводить клинические испытания вакцины против COVID-19, которая вводится пациентам путем ингаляции.

Ученые уже отрабатывали эту технологию, испытывая вдыхаемую вакцину против туберкулеза, пишет Корреспондент.

Как сообщают создатели, вакцину люди вдыхают через рот. После этого через дыхательные пути человека препарат попадает в легкие. Таким образом прроисходит стимуляция иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать путем распространенных внутримышечных инъекций таких как Pfizer, CoronaVac и другие.

Напомним, в Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer-BioNtech.