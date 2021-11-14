С ночи 14 ноября и до 23:00 текущего дня Николаевская ТЭЦ отключила отопление в центре города из-за ремонтных работ по улице Московской (между ул.Севастопольской и пр. Центральным), а также по улице Никольской (между улицей Малая Морская и Гражданская).
Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.
Где сегодня не будет тепла:
Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ремонтировать дорожное покрытие по улице Московской нецелесообразно, поскольку под ней проходят теплосети «Николаевской ТЭЦ», которые периодически ремонтируют.
Напомним, в «Николаевской ТЭЦ» рассказали, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.
После очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.
В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.
Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.
С ночи 14 ноября и до 23:00 текущего дня Николаевская ТЭЦ отключила отопление в центре города из-за ремонтных работ по улице Московской (между ул.Севастопольской и пр. Центральным), а также по улице Никольской (между улицей Малая Морская и Гражданская).
Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.
Где сегодня не будет тепла:
Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ремонтировать дорожное покрытие по улице Московской нецелесообразно, поскольку под ней проходят теплосети «Николаевской ТЭЦ», которые периодически ремонтируют.
Напомним, в «Николаевской ТЭЦ» рассказали, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.
После очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.
В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.
Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.