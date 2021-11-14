С ночи 14 ноября и до 23:00 текущего дня Николаевская ТЭЦ отключила отопление в центре города из-за ремонтных работ по улице Московской (между ул.Севастопольской и пр. Центральным), а также по улице Никольской (между улицей Малая Морская и Гражданская).

Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.

Где сегодня не будет тепла:

Московская, 57-а

Московская, 56

Московская, 54-а

Даля, 1

Малая Морская, 34

Севастопольская, 3

Севастопольская, 1

Севастопольская, 2

Соборная, 12

Соборная, 12-б

Московская, 42

Центральный, 79

Центральный, 81

Шевченко, 67

Шевченко, 64-а

Шевченко, 64

Адмирала Макарова, 62-а (д/с №128)

Московская, 31

Московская, 33

Шевченко, 69

Шевченко, 69-а

Московская, 36

Шевченко, 71

Шнеерсона, 37

Малая Морская, 23

Малая Морская, 25

Шевченко, 75

Шевченко, 81

Проспект Центральный, 84 (шк.№13)

Московская, 13

Соборная, 2

Соборная, 4

Московская, 7

Московская, 16

Московская, 9

Никольская, 51

Никольская, 53

Никольская, 49

Спасская, 50

Спасская, 52

Малая Морская, 7 (гинекол.)

Никольская, 80

Адмиральская, 41

Адмиральская, 37

Московская, 4-а

Шнеерсона, 2

Шнеерсона, 4

Шнеерсона, 2-а

Шнеерсона, 2-б

Набережная, 17/3

Набережная, 17/4

Набережная, 17/5

Набережная, 17/6

Малая Морская, 3

Никольская, 54

Никольская, 56

Московская, 5

Декабристов, 4

Декабристов, 4-а

Спасская, 40-я (СБУ)

Никольская, 48

Адмиральская, 23

Никольская, 40

Никольская, 44

Никольская, 46

Адмиральская, 24 (Гимн.№2)

Адмиральская, 19

Адмиральская, 17-а

Адмиральская, 21

Адмиральская, 12

Адмиральская, 16

Адмиральская, 18

Фалеевская, 1-а

Адмиральская, 10

Пушкинская, 2

Адмиральская, 10-а

Набережная, 3

Набережная, 5

Набережная, 7

Фалеевская, 1

Спасская, 32 (СБУ)

Спасская, 40 (СБУ)

Фалеевская, 3

Спасская, 33

Большая Морская, 58

Фалеевская, 5 Муз. Уч.

Фалеевская, 7 ДХТ

Большая Морская, 58

Фалеевская, 9-а

Фалеевская, 9-б

Потемкинская, 34

Большая Морская, 47

Чкалова,33.