Министр обороны Алексей Резников предостерег желающих помочь нелегальным мигрантам из Беларуси, что их ждет уголовное преследование.

На эту тему он высказался во время визита в Луцк, — передает Depo.

Глава Минобороны напомнил, что нынешняя ситуация на границах Польши напрямую касается Украины.

— Хотел бы предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам — это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности, — начал Алексей Резников.

По его словам, нынешнее законодательство имеет ряд статей для подобных случаев.

— Кто будет оказывать такую помощь и за деньги будет продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону, — заключил министр.

Секретарь СНБО Алексей Данилов потвердил слова Резникова, напомнив, что весной 2014 года отменили уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, но статья за помощь нелегалам осталась.

— Поэтому это будет уголовная ответственность, — объяснил Алексей Данилов.

Как сообщалось, cекретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину.