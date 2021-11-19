Утром 19 ноября в Ингульском районе остановили одну из котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

О том, когда работы закончатся и отопление снова запустят, пока не сообщается.

«В связи с вынужденными ремонтными работами на тепловой сети сегодня с 08:00 будет приостановлена работа котельной на улице Новозаводской, 48. Просим отнестись с пониманием. О завершении работ сообщим дополнительно», — отметили на предприятии.

Напомним, 18 ноября на улице Адмиральской образовались автомобильные пробки из-за ремонтных работ на улице Никольской, которые одновременно ведут Николаевская ТЭЦ и «Николаевоблэнерго».