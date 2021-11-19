Из села Червоное в Тернопольской области ушли все жители, кроме одного мужчины, который продолжает называть это место обитаемым.

Об этом пишет Суспільне.

Глава сельсовета по соседству рассказал, что Червоное постепенно превратилось в село-призрак, где живет один человек. Михаил Чавурский живет за счет фермерства.

— Мы шутим часто с ним, что он здесь и голова, и староста. Он сам себе справляется. Сажает огород: бараболку, капусту, кукурузу, сеет овес, пшеницу. Он, как один показатель на всю область — на всю деревню один житель, у него одна лошадь, одна корова, — пересказывает Василий Сидорович.

Сам Михаил Чавурский переезжать из полузабытой местности не планирует. Говорит, что когда-то село быстро густонаселенным: на 75 домов, дети ходили в школу.

— Я тоже здесь ходил в школу — 4 класса. Потом уже в Мечищев ходили. Заросло теперь все, нечем хвастаться теперь в селе. Людей нет, дома рухнули, — описывает разруху фермер.

Напомним, в самой большой школе поселка Березнеговатое уже второй год длится ремонт корпуса начальных классов. Дети вынуждены учиться в подвале, а затянувшиеся строительные работы подвергают их опасности.