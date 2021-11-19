В сельской школе неподалеку от Скадовска ученики создали фейковый аккаунт в Instagram, чтобы поиздеваться над одноклассницей, которая недавно переехала и не успела адаптироваться.

Об этом пишет издание «Новый день».

Заводилы травли зарегистрировали учетную запись в Instagram, куда выкладывали сделанные тайком фотографии восьмиклассницы. Фейковый аккаунт вели от имени жертвы буллинга.

Также над ребенком издевались в классных чатах, к которым у пострадавшей не было доступа, из-за чего у нее не задались отношения с некоторыми одноклассниками.

Ученицу воспринимали в коллективе чужой, так как семья переехала в село три года назад и не успела наладить отношения с местными.

Девочка пожаловалась матери, когда заметила фейковый аккаунт с оскорбительными записями, та пошла выяснять в чем дело к школьной администрации. В школе сразу обратились в полицию. Правоохранители доказали факты травли, на родителей двух мальчиков, устроивших это, составили админпротоколы. А самих виновников буллинга поставили на специальный учет.

Напомним, на Николаевщине полицейские разработали чат-бот для детей на базе мессенджера Telegram под названием «Ювенальная превенция Николаевской области».