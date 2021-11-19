Товар падре

В Ивано-Франковске служитель греко-католической церкви продавал капусту в неположенном месте, за что на него составили протокол. В суде он покаялся и принял штраф в 51 гривну.

О курьезном случае написал ZAXID.

Руслан Озарко предлагал кочаны прямо на улице, когда его за этим застали полицейские.

— Согласно протоколу об административном правонарушении, 29 октября около 10:35 священник в Ивано-Франковске по ул.Молодежная, возле дома № 32, осуществлял торговлю из рук капустой в неустановленном для этого месте, чем совершил административное правонарушение. В судебном заседании обвиняемый, которому разъяснены требования ст. 268 КУоАП, вину признал полностью и покаялся в совершенном правонарушении, — указано в судебных материалах.

Судья назначил святому отцу 51 гривну штрафа и судебный сбор в размере 454 гривен.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы обязал вора изучить стихотворение Ивана Франко Строфы и прочитать трилогию Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность».