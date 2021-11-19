В Украине 3 тысячи 415 учителей отстранены от работы в связи с отсутствием прививки против коронавируса.

Об этом идет речь в ответе Министерства образования и ответ КГГА на запросы «Украинской правды».

— По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранено от работы 3 415 педагогических работников учреждений общего среднего образования, — говорится в ответе.

По состоянию на сейчас 67,1 тысячи работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.

В то же время полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 960,1 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников).

Еще 156,9 тысячи (или 13,2%) педагогов получили одну прививку против коронавируса.

Согласно ответу КГГА на запрос «УП», в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинировано 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей — 96,6%.

Напомним, в Николаеве 43 школы вернулись к очной учебе благодаря стопроцентной вакцинации коллективов учреждений.