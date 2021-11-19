Глава отдела экологии и эволюционной биологии в Университете Аризоны Майкл Воробей пришел к выводу, что первым известным зараженным COVID-19 человеком была продавщица на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, а не бухгалтер, о котором ранее сообщала ВОЗ.

Об этом пишет The New York Times.

Воробей изучал публичные отчеты о ранних случаях COVID-19 в Китае. Ему удалось выяснить, что первым человеком, заразившимся коронавирусом, была продавщица Вэй Гуйсянь, которая работала на рынке «Хуанань».

В предварительном отчете Всемирной организации здравоохранения отмечалось, что первый зафиксированный случай COVID-19 произошел с 41-летним бухгалтером, жившим в десятках километров от рынка в Ухане.

Майкла Воробея озадачило то, что в качестве первого пациента с COVID-19 описали человека, который не контактировал с рынком и жил далеко от него.

Кроме того, ученый после изучения данных в медицинских изданиях и интервью, опубликованных китайскими СМИ, выявил разногласия в сроках задокументированного инфицирования. По его мнению, ВОЗ неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19.

Майкл Воробей утверждает, что первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года, и это была Вэй Гуйсянь.

Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную ученым.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что исключать связь происхождения пандемии COVID-19 и утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань — преждевременно.