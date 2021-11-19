Нишу самого распространённого средства коммуникации в среде украинцев занял Viber. За ним следует Facebook Messenger.

К таким выводам пришли исследователи из Киевского международного института социологии.

Среди опрошенных Viber установлен на телефонах у 73,6% граждан, Facebook Messenger у 42,7%. Еще 31,6% респондентов предпочитают Telegram, а WhatsApp пользуются 25,3%.

Меньше всего популярности завоевал мессенджер с шифрованием Signal (3,8% опрошенных). Почти пятая часть украинцев вовсе не используют ни одно из упомянутых приложений.

По возрастным группам все обстоит несколько иначе: Viber лидирует в предпочтениях у возрастных групп (40+), Telegram (64,3%) и Instagram (61,0%) среди опрошенных, которым не исполнилось и 30.

Люди, не использующие мессенджер вовсе, также пропорционально связаны с возрастом. Чем старше, тем выше шанс, что человек не загрузил ни одно из приложений (30-39 лет — 2,7%, 40-49 лет - 9,7%, 50 -59 лет — 21,9%, 60-69 лет — 32,9%, в возрасте от 70 лет — 57,9%.).

Уровень урбанизации также влияет на предпочтения: городские жители склоняются к установке Telegram (37,1% против 20,3% у проживающих в сельской местности), WhatApp выбирает 29,7% городского населения против 16,3% жителей неурбанизированных территорий.

Опрос проводился с 10 по 15 сентября 2021 года среди взрослого населения (возрастом от 18 лет) во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой, Луганской областей. Ответы предоставили 2002 респондента. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, при этом 36% граждан все еще не готовы вакцинироваться.