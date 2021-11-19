Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало применение таблеток от коронавируса компании Merck.

В то же время агентство начало оценку таблеток от компании Pfizer, пишет РБК-Украина.

— Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (также известного как «Молнупиравир») для лечения COVID-19, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что препарат может быть использован для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

— Lagevrio следует назначать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после начала симптомов. Препарат, который выпускается в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней, — говорится в сообщении.

В то же время в EMA сообщили, что изучают данные о применении препарата «Пакловида», разработанного компанией Pfizer.

— EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу, — говорится в сообщении.

Напомним, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что COVID стал пандемией для бедных стран. При этом он добавил, что правительства стран, которые пытаются вакцинировать как можно больше жителей для выхода из пандемии, берут на себя огромный риск.