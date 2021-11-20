В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого одесского ученого, нумизмата, историка, профессора Петра Осиповича Карышковского-Икара. В марте в Одессе прошли ставшие традиционными нумизматические чтения памяти Карышковского, а также был открыт нумизматический музей Карышковского на историко-философском факультете ОНУ им. Мечникова.

Борис Зайдман Настольная медаль в белом металле, выпущенная в 2021 году Королевской канадской нумизматической ассоциацией тиражом 30 экземпляров, уникальный именной экземпляр к юбилею Бориса Зайдмана Настольная медаль в белом металле, выпущенная в 2021 году Королевской канадской нумизматической ассоциацией тиражом 30 экземпляров, уникальный именной экземпляр к юбилею Бориса Зайдмана

По случаю этой юбилейной даты и в год своего собственного юбилея известный одесский нумизмат Борис Зайдман, член Одесского археологического общества, пожизненный член Американской нумизматической ассоциации (ANA), член-корреспондент Французского нумизматического общества (SFN), член Британского нумизматического общества (BNS), член Королевской канадской нумизматической ассоциации (RCNA), член Нумизматического библиографического общества (NBS), решил внести свою лепту и отдать дань памяти одного из самых выдающихся ученых-нумизматов ХХ века.

Обновленная мемориальная доска П. О. Карышковскому-Икару в Одессе на улице Пушкинской, 57

По собственной инициативе и за свои средства Борис Зайдман, получив соответствующее разрешение от городского совета, заменил пришедшую в ненадлежащий вид мемориальную доску П. О. Карышковскому-Икару, расположенную в Одессе на фасаде дома №57 по улице Пушкинской, где жил ученый. Новая доска полностью сохранила цвет, текст и месторасположение предыдущей.