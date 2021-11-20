В Украине заработал сайт «Чернобыль. Путешествие», позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Об этом сообщается на сайте проекта.

— Образовательный проект и коммуникационная платформа «Чернобыль. Путешествие» — продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, — говорится на сайте.

Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:

погружение в контекст головокружительного»1986» года;

исследование анатомии «Катастрофы» и ее последствий;

научный взгляд н аварию в блоке «Атом»;

истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;

изучение зоны отчуждения;

обсуждение о судьбе Чернобыля.

Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и заброшенными селами Полесья.

Сайт создан на технологии скролителлинга — непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.

Напомним, весной Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 миллиардов гривен на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие», а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.