В Украине заработал сайт «Чернобыль. Путешествие», позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.
Об этом сообщается на сайте проекта.
— Образовательный проект и коммуникационная платформа «Чернобыль. Путешествие» — продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, — говорится на сайте.
Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:
Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и заброшенными селами Полесья.
Сайт создан на технологии скролителлинга — непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.
Напомним, весной Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 миллиардов гривен на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие», а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В Украине заработал сайт «Чернобыль. Путешествие», позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.
Об этом сообщается на сайте проекта.
— Образовательный проект и коммуникационная платформа «Чернобыль. Путешествие» — продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, — говорится на сайте.
Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:
Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и заброшенными селами Полесья.
Сайт создан на технологии скролителлинга — непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.
Напомним, весной Правительство приняло постановление, которое предусматривает выделение 1,36 миллиардов гривен на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта «Укрытие», а также на подготовку к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.