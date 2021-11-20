За вчерашний день в Украине диагностировали COVID-19 у 18 250 человек, выздоровели — 21 979 пациентов. Летальных случаев — 664.

Статистику публикует Минздрав.

За сутки госпитализировали 3594 человек, в числе заболевших 380 врачей и 1463 детей.

Больше всего новых случаев за сутки в Днепропетровской области (1870), Киеве (1484) и Запорожской области (1027).

За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, выздоровели — 2 748 500, летальных исходов — 80 895.

Днем ранее в стране от COVID-19 погибли 725 человек, инфициировались 20 тысяч 50 человек.