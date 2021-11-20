Джемерчука Игоря Вадимовича, подозреваемого в стрельбе на уровне Сенной, которая привела к гибели предпринимателя Игоря Плиндыка, объявили в розыск на международном уровне.
Об этом отчитались в полиции.
По данным николаевских правоохранителей, Джемерчук скрылся с места преступления и выкинул орудие убийства в нескольких кварталах. Позже ружье нашли полицейские и отправили его на экспертизу.
Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
Также по оперативным данным, с беглым подозреваемым может находиться его сожительница — Полищук Виктория Анатольевна 1993 года рождения.
Полиция предупреждает, что преступники опасны и вооружены.
При этом, согласно тексту сообщения, вероятно, что на данный момент в международном розыске числится только Джемерчук, а его спутница нет.
Напомним, 17 ноября на улице Сенной в Николаеве был застрелен мужчина, еще один получил ранения. В городе ввели в действие специальную полицейскую операцию.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Джемерчука Игоря Вадимовича, подозреваемого в стрельбе на уровне Сенной, которая привела к гибели предпринимателя Игоря Плиндыка, объявили в розыск на международном уровне.
Об этом отчитались в полиции.
По данным николаевских правоохранителей, Джемерчук скрылся с места преступления и выкинул орудие убийства в нескольких кварталах. Позже ружье нашли полицейские и отправили его на экспертизу.
Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
Также по оперативным данным, с беглым подозреваемым может находиться его сожительница — Полищук Виктория Анатольевна 1993 года рождения.
Полиция предупреждает, что преступники опасны и вооружены.
При этом, согласно тексту сообщения, вероятно, что на данный момент в международном розыске числится только Джемерчук, а его спутница нет.
Напомним, 17 ноября на улице Сенной в Николаеве был застрелен мужчина, еще один получил ранения. В городе ввели в действие специальную полицейскую операцию.