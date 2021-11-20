В николаевском микрорайоне Лески замалевали работу коллектива художников Southgdetto — автопортрет нидерландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога в стиле стрит-арт.

Об уничтожении мурала сообщил PR менеджер «Агентства развития Николаева» Евгений Гомонюк.

Автопортрет известного художника был нанесен на стену гаража молодыми николаевскими художниками для скрашивания окружающего пространства. Это уже не первая их работа, за пару лет они проработали по городу пять похожих, одна из которых красуется на Московской.

— Коммунальщики (или какой-то валенок с банкой краски) закрасили небольшой, но качественный мурал <...> И потом спрашиваешь себя, почему креативный класс уезжает из Николаева? Почему везде насаждается кич и безвкусица? Вопросов много и они все риторические, не требующие ответа. Город превращается в зону дискомфорта для свободного творчества. Тем более что у нас и так очень мало качественного стрит-арта. И тот закрашивают. Обидно, — написал Евгений Гомонюк.

По словам Евгения, художественный объект закрасил сменившийся собственник гаража.

А у команды Southgdetto был уговор с прежним хозяином, который не имел ничего против уличного исскуства.

Напомним, летом 2020 художники из Southgdetto переосмыслили интерпретацию картины Александра Мурашко «Девушка в красной шляпе» на стене дома в центре Николаева.