Команда Wikipedia ежегодно проводит конкурс «Вики любит землю» для многих стран. В Украине победили 10 фотографов, снимавших живописные уголочки и ландшафты разных областей: от Запорожской до Закарпатской.

Список лучших работ выложили на сайте соревнования.

Идея проводимого состязания набрать и запечатлить как можно больше снимков красивых мест страны. Украинские художники оказались на втором месте, прислав по адресу 34 тысячи фотографий.

В этом году 330 участников и участниц загрузили более 11 тысяч фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.

Больше фотографий подали только конкурсанты из Германии - более 13 тысяч снимков.

Топ-10 пополнили фотографии из Херсонской, Черновицкой, Тернопольской и еще целого ряда областей.

Как сообщалось, виды на Кинбурн и Южный Буг попали в число лучших фотографий украинской природы по мнению представителей Википедии.