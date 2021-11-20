Команда Wikipedia ежегодно проводит конкурс «Вики любит землю» для многих стран. В Украине победили 10 фотографов, снимавших живописные уголочки и ландшафты разных областей: от Запорожской до Закарпатской.
Список лучших работ выложили на сайте соревнования.
Идея проводимого состязания набрать и запечатлить как можно больше снимков красивых мест страны. Украинские художники оказались на втором месте, прислав по адресу 34 тысячи фотографий.
В этом году 330 участников и участниц загрузили более 11 тысяч фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.
Больше фотографий подали только конкурсанты из Германии - более 13 тысяч снимков.
Топ-10 пополнили фотографии из Херсонской, Черновицкой, Тернопольской и еще целого ряда областей.
Как сообщалось, виды на Кинбурн и Южный Буг попали в число лучших фотографий украинской природы по мнению представителей Википедии.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Команда Wikipedia ежегодно проводит конкурс «Вики любит землю» для многих стран. В Украине победили 10 фотографов, снимавших живописные уголочки и ландшафты разных областей: от Запорожской до Закарпатской.
Список лучших работ выложили на сайте соревнования.
Идея проводимого состязания набрать и запечатлить как можно больше снимков красивых мест страны. Украинские художники оказались на втором месте, прислав по адресу 34 тысячи фотографий.
В этом году 330 участников и участниц загрузили более 11 тысяч фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.
Больше фотографий подали только конкурсанты из Германии - более 13 тысяч снимков.
Топ-10 пополнили фотографии из Херсонской, Черновицкой, Тернопольской и еще целого ряда областей.
Как сообщалось, виды на Кинбурн и Южный Буг попали в число лучших фотографий украинской природы по мнению представителей Википедии.