Военнослужащий ВСУ попал под прессинг братьев по оружию из-за своих сексуальных предпочтений.

Об этом случае написала омбудсмен Людмила Денисова.

По информации Денисовой, командование проигнорировало все жалобы и рапорты бойца, и заявило ему прямо в лицо, что виновные не получат по заслугам, а ЛГБТ-гражданам не рады в армии.

Уполномоченная по правам человека напомнила статьи национального и европейского законодательства, которые должны пресекать любую дискриминацию.

— Обращаюсь к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос осуществления служебного расследования в отношении указанного инцидента, в том числе в отношении действий командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации в Вооруженных Силах Украины, — заявила Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, на Марш Равенства в Киеве вышли десятки военнослужащих.