В Первомайске зарегистрировали петицию к властям с просьбой добавить пешеходных переходов в проблемные участки одного из районов, где расстояние между другими переходами слишком большое и жители часто перебегают дорогу, подвергая себя риску. Однако в мэрии выдали отказ, подкрепив его госстандартами.

Об этом информирует издание Гард.City.

Жители Первомайска хотели несколько пешеходных переходов в микрорайоне «Фрегат», так как нынешние переходы находятся на слишком большом расстоянии друг от друга, что провоцирует пешеходов на нарушения.

Местная власть просьбу удовлетворять не стала, сославшись на строительные нормы и указав, что улицы, за которые просили в петиции, магистральные, а значит интервал между переходами на них должен составлять от 300 до 600 метров.

— А обустройство дополнительных новых нерегулируемых пешеходных переходов на предложенных в петиции местах, которые имели меньшее разрешенное расстояние от существующих пешеходных переходов, невозможно потому, что их установка, к сожалению, противоречит требованиям указанных Государственных строительных норм Украины, — указали в письме чиновники.

Напомним, в городе Первомайск Николаевской области предприниматели взялись за расчистку местного пляжа.