Николаевцы, проживающие в Корабельном районе, теряют терпение из-за кучи мусора по улице Генерала Попеля, 151.

Вчерашним вечером в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» появился пост от Марины Шевченко.

Женщина жалуется картонные коробки и бытовые отходы, нагроможденные в непосредственной близости возле жилых домов.

— Добрый день, всем. Уже не знаем как бороться с соседкой. Не первый раз жалуемся. В администрации Корабельного района сказали будут держать на контроле этот двор, и вот опять уже прям очень много мусора. Ул. Генерала Попеля 151. И это все разноситься по улице ветром, и собаки разносят. Воняет, и вид. К нам в гости стыдно людей позвать, — пишет горожанка.