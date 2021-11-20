Десятки тысяч протестующих прошагали маршем по Вене в субботу после того, как правительство Австрии объявило общенациональный локдаун с понедельника, а также превращение добровольной вакцинации в обязательную.

Об этом информирует Bloomberg.

Среди протестующих были члены крайне радикальных партиq, в том числе противники любой вакцинации.

Vарш начался на огромной площади Вены Хельденплац. Полиция сообщила, что на дежурства и охрану порядка вышли 1300 полицейских, а 35 тысяч протестующих участвовали в различных маршах по городу. В полиции добавили, что большинство из них не было в масках.

Люди пели «Сопротивление!» и свистели, многие размахивали австрийскими флагами и несли плакаты, высмеивающие лидеров правительства, таких как канцлер Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн. Некоторые носили докторские халаты, другие натянули шляпы из фольги.

Большинство плакатов было сосредоточены на приближающейся обязательной вакцинации и гласили: «Мое тело, мой выбор».

Изоляция в Австрии начнется в понедельник. Первоначально она продлится 10 дней, но может увеличиться до 20 дней, заявили официальные лица. Большинство магазинов закроются, а культурные мероприятия отменены. Люди смогут покидать свои дома только по определенным причинам, включая покупку продуктов, посещение врача или занятия спортом.

Напомним, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса, при этом 36% граждан все еще не готовы вакцинироваться.