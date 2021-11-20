В порту «Южный» пришвартовалось судно «Панамакс» с законтрактованным топливом для Центрэнерго. На корабле в основном колумбийский и американский уголь.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК.

Еще шесть поставок ожидается в ближайшие три месяца. На каждом контейнеровозе доставят от 40 до 75 тысяч тонн угля. Суммарный вес всех партий достигнет 470 тысяч тонн топлива.

— Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса «Панамакс» причалило в порт «Южный» и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн, — сказано в уведомлении.

Напомним, ПАО Центрэнерго скупит полтора миллиона тонн угля у Казахстана, Польши, Австралии и США, чтобы возместить недостаток топлива в холодный период года и слабую выработку национальных шахт.