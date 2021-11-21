По левую сторону конь и его хозяйка, справа — виновница нарушения диеты коня

В Норт-Йоркшире 67-летняя Маргарет Портер кормила коня морковкой против воли его хозяйке. Теперь суд запретил ей даже подходить к непарнокопытному.

Об этом пишет журнал «Нож».

Женщина начала подкармливать мерина зимой, так как ей показалось, что он голоден. Владелица зверя просила этого не делать, но пожилая женщина была непреклонной.

— Я открыла окно машины и спросила: «Почему вы кормите мою лошадь? Вы понимаете, что делаете? Вы можете отравить мою лошадь или вызвать у нее колики», — говорит хозяйка Сюзанна Кук.

В конце концов, устав от внимания Портет, Кук обвинила ее в преследовании.

— Нельсон выглядел худым, и я начала говорить об этом людям в надежде, что кто-то возьмется за дело и попытается заставить ее правильно ухаживать за лошадью. Ситуация меня сильно расстраивала. Я решила дать коню пару морковок, мне и в голову не приходило, что это проблема для кого-то. Я просто не хотела, чтобы он умер от голода, — заявила в суде сердобольная женщина.

Суд постановил, что действие 67-летней британки было «неразумным», а поэтому ей нельзя находиться возле коня Нельсона и его хозяйки.

Напомним, рядом со зданием мэрии Днепра установили столб для привязывания коней — коновязь.