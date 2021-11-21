|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|C°
В Норт-Йоркшире 67-летняя Маргарет Портер кормила коня морковкой против воли его хозяйке. Теперь суд запретил ей даже подходить к непарнокопытному.
Об этом пишет журнал «Нож».
Женщина начала подкармливать мерина зимой, так как ей показалось, что он голоден. Владелица зверя просила этого не делать, но пожилая женщина была непреклонной.
— Я открыла окно машины и спросила: «Почему вы кормите мою лошадь? Вы понимаете, что делаете? Вы можете отравить мою лошадь или вызвать у нее колики», — говорит хозяйка Сюзанна Кук.
В конце концов, устав от внимания Портет, Кук обвинила ее в преследовании.
— Нельсон выглядел худым, и я начала говорить об этом людям в надежде, что кто-то возьмется за дело и попытается заставить ее правильно ухаживать за лошадью. Ситуация меня сильно расстраивала. Я решила дать коню пару морковок, мне и в голову не приходило, что это проблема для кого-то. Я просто не хотела, чтобы он умер от голода, — заявила в суде сердобольная женщина.
Суд постановил, что действие 67-летней британки было «неразумным», а поэтому ей нельзя находиться возле коня Нельсона и его хозяйки.
Напомним, рядом со зданием мэрии Днепра установили столб для привязывания коней — коновязь.
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В Норт-Йоркшире 67-летняя Маргарет Портер кормила коня морковкой против воли его хозяйке. Теперь суд запретил ей даже подходить к непарнокопытному.
Об этом пишет журнал «Нож».
Женщина начала подкармливать мерина зимой, так как ей показалось, что он голоден. Владелица зверя просила этого не делать, но пожилая женщина была непреклонной.
— Я открыла окно машины и спросила: «Почему вы кормите мою лошадь? Вы понимаете, что делаете? Вы можете отравить мою лошадь или вызвать у нее колики», — говорит хозяйка Сюзанна Кук.
В конце концов, устав от внимания Портет, Кук обвинила ее в преследовании.
— Нельсон выглядел худым, и я начала говорить об этом людям в надежде, что кто-то возьмется за дело и попытается заставить ее правильно ухаживать за лошадью. Ситуация меня сильно расстраивала. Я решила дать коню пару морковок, мне и в голову не приходило, что это проблема для кого-то. Я просто не хотела, чтобы он умер от голода, — заявила в суде сердобольная женщина.
Суд постановил, что действие 67-летней британки было «неразумным», а поэтому ей нельзя находиться возле коня Нельсона и его хозяйки.
Напомним, рядом со зданием мэрии Днепра установили столб для привязывания коней — коновязь.