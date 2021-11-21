В воскресенье, 21 ноября, в Николаеве по улице Лягина — улице Спасская проводятся аварийно-ремонтные работы на водосети.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

В связи с работами до 18:00 отключили воду по следующим адресам (указан квадрат отключения):

ул. Наваринская — ул. Садовая;

ул. Адмиральская — пр. Центральный.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.