В воскресенье, 21 ноября, в Николаеве по улице Лягина — улице Спасская проводятся аварийно-ремонтные работы на водосети.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
В связи с работами до 18:00 отключили воду по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В воскресенье, 21 ноября, в Николаеве по улице Лягина — улице Спасская проводятся аварийно-ремонтные работы на водосети.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
В связи с работами до 18:00 отключили воду по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.