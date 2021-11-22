В столице Италии — Риме — прошли очередные массовые протесты против применения COVID-сертификата в качестве пропуска в общественные места.

Об этом пишет Укринформ.

Согласно оценкам римской полиции, в районе античной арены Большой цирк (Circo Massimo) собралось около четырех тысяч человек, выкрикивая лозунги «Cвобода!» и «Нет COVID-сертификатам», почти все демонстранты были без масок.

Мероприятие закончилось импровизированным концертом итальянского певца Джузеппе Повиа, присоединившегося к акции протеста.

Отмечается, что с 15 октября Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников всех отраслей. Чтобы работать, они должны получить «зеленые паспорта». Таким образом, Италия стала первой европейской страной, в которой невозможно попасть в офис и на любое другое место работы без действительного «зеленого паспорта».

14 ноября тысячи людей в Милане, Риме и Турине протестовали против действующих карантинных ограничений, в частности, против введения обязательных «зеленых паспортов».

Напомним, 17 ноября представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Среди них был и Альберт Панченко, помощник депутата Николаевского горсовета от «Слуги народа» Натальи Горбенко. Он потребовал от членов комиссии по вопросам гласности рассмотреть законность введения карантинных ограничений.