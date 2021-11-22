Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях определил топ-25 мест в мире, которые следует посетить в 2022 году. В него попал круиз по Дунаю, в том числе на территории Украины.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Все места были разделены на пять категорий: природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья.

В категории «5 лучших мест для семейных путешествий» эксперты National Geographic рекомендуют отправиться в круиз по реке Дунай.

Дунай — самая длинная река Евросоюза и вторая по протяженности река Европы после Волги. Она захватывает территории 10 стран: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Румынии, Болгарии, Молдовы и Украины.

Дунай впадает в Черное море, образуя дельту на границе Румынии и Украины. Дельта Дуная является одним из стратегических объектов для Всемирного фонда дикой природы (WWF), она входит в перечень 200 глобально важных территорий, подлежащих восстановлению и сохранению.

Румынская часть дельты внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и украинская очень привлекательна для туристов. Здесь расположен Дунайский биосферный заповедник с уникальной флорой и фауной.

«Столицей» украинской дельты Дуная является город Вилково, единственный в Украине город на воде. Отсюда начинаются все экскурсии, например, в «птичье царство» — остров Ермаков или к нулевому километру Дуная, где река впадает в море.

Напомним, в управлении туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации презентовали результаты исследования туристического потока в регионе.