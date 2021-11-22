В городе Новосибирск Российской Федерации ветеринары сделали титановые протезы всех лап дворняжке. Собаку Монику нашли под Краснодаром зимой покалеченной.

Об этом пишут местные СМИ.

Известному новосибирскому хирургу Сергею Горшкову удалось поставить ее на лапы.

В прошлом году 1 декабря покалеченную собаку в станице Пластуновская под Краснодаром нашли зоозащитники. Две недели животное пролежало в снегу. Ее подкармливали прохожие, но никто не забрал к себе. В итоге собаку в тяжелом состоянии отвезли в клинику. Живодеров, которые отрезали Монике лапы, так и не нашли.

— В клинике сформировали культи, сделали КТ. Обратились к Сергею Горшкову в Новосибирске. Отправили все необходимые обследования. Собирали всем миром на протезирование, — объяснила Марина Гапич.

Собаку готовили к операциям год. Ей не хватало веса, а ноги без нагрузки стали атрофироваться. После занятий в бассейне и реабилитации животное привезли в Новосибирск.

Сначала протезы не подошли ей из-за неправильно сделанного КТ. Пришлось переделывать.

— Кошкам мы ставили протезы, а собакам еще ни разу. У нее достаточно кривые лапы и был большой риск того, что ничего не получится. Но наши попытки никак собаке бы не навредили. Месяц примерно шла подготовка, рассказал ветеринарный врач-хирург Сергей Горшков.

Во время первой операции за 1,5 часа поставили один протез, а спустя месяц поставили еще три лапы за три часа.

— Она уже хорошо опирается на них с учетом того, что она полгода с момента травмы не ходила. Это хороший результат, что она передвигается, пусть и неуверенно. В мире еще нет ни у кого такого опыта, — добавил врач.

Собака полностью должна восстановиться через 1,5–2 месяца, пока она будет прихрамывать, хотя отторжения и проблем в лапках нет.

На процедуры, печать протезов, операцию и выхаживание уже ушло около 400 тысяч рублей (около 145 тысяч гривен). На лечение Моники деньги собирали всем миром. Зоозащитники надеются, что она быстро пойдет на поправку. Монику уже ждет в Лондоне известный блогер Кейси. Она ведет страничку в Инстаграме про жизнь собак-инвалидов, на которую подписано более полумиллиона человек.

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