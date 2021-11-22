В Первомайской городской территориальной громаде детям до 18-ти лет запрещено посещать общественные места и развлекательные заведения в ночное время.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Первомайского горсовета.

В документе указано, что в осенне-зимний период после 21:00 ограничивается пребывание детей школьного возраста и несовершеннолетних студентов без сопровождения родителей в заведениях общественного питания и развлекательных заведениях. Ограничения действуют и в весенне-летний период, но после 22:00.

Кроме того, ограничивается пребывание детей и в интернет-кафе, компьютерных клубах, читальных залах городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Руководители магазинов, кафе, баров, ресторанов, летних площадок и других заведений общественного питания имеют право требовать с 22:00 до 06:00 у посетителей документы, удостоверяющие личность.

Также в заведениях должны быть размещены информационные таблички о запрете продаж пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий людям, не достигшим 18 лет.

Члены исполкома поручили сотрудникам полиции обеспечить привлечение к административной ответственности виновных за продажу детям алкогольных напитков и табачных изделий, а также при несении службы по охране общественного порядка уделять особое внимание местам сбора детей в вечернее время.

Напомним, что в июле нынешнего года исполнительный комитет Широковского сельсовета Николаевской области принял решение ограничить пребывание детей возрастом до 16 лет на улице и в общественных местах с 22:00 до 6:00 без сопровождения взрослых.