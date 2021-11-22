Министерство образования и науки будет платить стипендии 22 ученым в честь геройства Небесной Сотни и для памяти Евромайдана.

Об этом сообщили на ведомственном сайте.

Выбранные деятели науки будут получать стипендию размером почти в 5 тысяч гривен. Деньги начнут зачислять с января следующего года.

— Каждый стипендиат вносит весомый вклад в развитие украинской науки как важной составляющей защиты национальных интересов Украины, за усиление международного авторитета Украины, вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, а также занимает активную общественную позицию, — уточнили в министерстве.

Победители определились в пяти номинациях:

стипендия имени Дмитрия Максимова – пять человек;

стипендия имени Назария Войтовича – пять человек;

стипендия имени Романа Гурика – четыре человека;

стипендия имени Устима Голоднюка – четыре человека;

стипендия имени Юрия Поправки – четыре человека.

В общей сложности на стипендии претендовали 176 человек, занимающихся научной или образовательной деятельностью, работающих в министерствах, СБУ или НАН.

Как сообщалось, стипендии в Украине вырастут в 2022 году, повышение коснется не только тех, кто учится в учреждениях высшего образования, но и студентов ПТУ.