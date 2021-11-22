Украинские дипломаты вернули домой 3 женщины и 11 детей, которые содержались в лагере для беженцев Аль-Хол.

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Эвакуированных граждан доставили в киевский аэропорт Жуляны. При этом, в Аль-Ходе до сих пор остаются 7 украинок с 12 детьми.

— Огромное спасибо всем, кто причастен к эвакуации этих граждан Украины — МИД Украины, Офису президента, спецслужбам Украины и многим другим. Отдельное спасибо тем, кто задействовал все механизмы, чтобы спасти попавших в беду граждан Украины, — написал политик.

Как сообщалось, Сирия казнила 24 человека, осужденных за умышленные поджоги, которые привели к лесным пожарам в прошлом году.