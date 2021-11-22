В селе Мигия после реконструкции возобновил работу троллей. Начальница управления туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации Татьяна Волынец тестировала аттракцион, но разрешительные документы не видела.

Об этом начальница управления туризма рассказала на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября, пишут НикВести.

Стоит напомнить, что в Мигии в июне 2019 года 16-летняя девушка сломала позвоночник, когда пыталась слезть с этого троллея. После этого стало известно о закрытии аттракциона и о начале реконструкции. Как сообщало издание NikLife, полиция закрыла уголовное производство относительно травмирования девушки. Несовершеннолетняя потерпевшая и ее мама отказались от проведения следствия и прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Татьяна Волынец отметила, что об инциденте не знала, но как ей рассказали руководство Первомайской громады, аттракцион безопасен.

– Касательно троллей, то в общении с территориальной громадой и национальным парком, они рассказывали, что это сверхсовременные технологии, которые установлены для функционирования этой аттракции и она безопасная. У них есть весь пакет документов и они буквально в конце сезона реализовали эту услугу, они ее предоставляли. Сами документы я у них не брала и не изучала. Я человек с другой области, честно говоря, я не знала, что там был такой случай, – подчеркнула начальница управления.

Напомним, что троллей открывали в 2017 году. Дистанция его составила полкилометра, средняя скорость 17 м/с. Тормозной механизм заказывали в США.