Хозяйственный суд Николаевской области взыскал более одного миллиона гривен с коммунального предприятия «Тепло-Сервис» за загрязнение воздуха. Директор предприятия намерен обжаловать решение суда.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что по результатам проверки соблюдения коммунальным предприятием «Тепло-Сервис» Вознесенского городского совета требований природоохранного законодательства работниками госэкониспекции было установлено, что предприятием осуществлялись сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующих разрешений и нарушение установленных условий действующего разрешения, что является нарушением статей 10 и 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». 28 октября Хозяйственным судом Николаевской области принято решение об удовлетворении исковых требований инспекции и взыскании с КП «Тепло-Сервис» ущерба в сумме 1 миллион 85 тысяч 629,18 гривен.

В комментарии изданию «Вознесенський Вісник», директор КП Геннадий Мельник сообщил, что готовятся к апелляции.

– Действительно, сейчас предприятие имеет решение суда первой инстанции относительно взыскания ущерба, нанесенного государству, по поводу отсутствия разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Почему так произошло - я не могу объяснить, потому что не знаю, чем руководствовался бывший директор предприятия и в каких обстоятельствах принимались те или иные его решения, приведшие к факту, что в период 2015-2020 годов выбросы происходили без разрешений или с нарушением имеющихся разрешений на соответствующие выбросы. По факту имеем судебное решение. С таким вердиктом предприятие не согласно – готовимся к апелляции, – сообщил он.

Относительно того, как предотвратить такие штрафы в будущем, Геннадий добавил, что уже все необходимые лицензии и разрешения у предприятия есть.

Ранееглава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что новая передвижная лаборатория позволит оценивать загрязнение атмосферы в режиме реального времени и сразу же на это реагировать.