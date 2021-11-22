Автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о запугивании со стороны активистов за права трансгендеров, чьи чувства она задела несколькими твитами в прошлом году.

Об этом она написала в своем Twitter.

По словам английской писательницы, за ней следили недоброжелатели прямо возле дома. В свою очередь, шотландская позиция заявила о расследовании этого инцидента.

— Я получила так много угроз расправой, что я могла бы выровнять ими весь дом, — поделилась с читателями Джоан Роулинг.

В прошлом году она прокомментировала статью в Twitter о «менструирующих людях», саркастически написав: «Я уверена, что нам нужно было сказать несколько слов об этих людях. Кто-нибудь помогите мне. Может это женщины». Таким образом, она вызвала гнев некоторых пользователей Интернета, которые напомнили ей, что у трансгендерных мужчин могут быть месячные.

Напомним, американский интернет-сервис HBO Max представил тизер спецэпизода, посвященного 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».